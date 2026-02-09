وزارة التجارة تنفي استقطاع الحصة التموينية عن الذين يزيد راتبهم المليون دينار

نفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استقطاع الحصة التموينية عن الذين يزيد راتبهم على المليون دينار، فقد ذكرت الوزارة في بيان، ان "ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير الرسمية، بشأن قيام الحكومة باستقطاع الحصة التموينية عن الموظفين أو المنتسبين الذين يزيد راتبهم الشهري على مليون دينار، عارٍ عن الصحة".

كذلك أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً"، مشددةً على أن "نظام الحصة التموينية مستمر وفق الآليات المعتمدة، ولم يطرأ عليه أي تغيير".

فيما دعت المواطنين "عدم الانجرار وراء الشائعات"، داعية إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، ومتابعة البيانات الصادرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية".