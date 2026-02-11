الصفحة الاقتصادية

وزارة الموارد المائية: إجراءات قانونية ضد المخالفين من مربي الأسماك


 

 

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد إجراءات قانونية حازمة تستهدف مربي الأسماك المخالفين لمواجهة أزمة المياه، حيث ذكر بيان للوزارة، أنها "اعتمدت إجراءات قانونية حازمة تستهدف مربي الأسماك المخالفين، كجزء من خطة شاملة لمواجهة موجة الجفاف الحادة التي تشهدها البلاد، وهي الأسوأ منذ تسعين عاماً".

وأضاف أن "هذا القرار جاء بهدف تأمين الاحتياجات المائية الأساسية للشرب والاستخدامات البشريّة"، مؤكداً أن "ضمان مياه الشرب للمواطنين يُعد أولوية قصوى في الظروف الراهنة"، وتابع أن "ذلك جاء استناداً إلى مبدأ اعتماد الأساليب العلمية الحديثة في تربية الأسماك، وهو مبدأ متّفق عليه بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار المرقم (869) واعتبارا من 11/12/ 2025 والذي ينص على: وقف تجديد التراخيص الخاصة بتربية الأسماك في البحيرات الطينية المفتوحة بشكل نهائي والانتقال الإجباري إلى الأنظمة الحديثة، والتي تشمل التربية في الأحواض المغلقة، والأقفاص العائمة داخل مجاري الأنهار، شريطة الالتزام بالمواصفات والمحددات العلمية".

كذلك أوضح أن "هذه الخطوة تأتى بهدف ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية الوطنية واعتماد التقنيات العالية الكفاءة التي تُقلل من الهدر المائي، وايضاً استمرار الحملات الميدانية لإزالة البحيرات المخالفة والمتجاوزة".

كما وجهت الوزارة وفقا للبيان "تحذيراً لمربي الأسماك، إلى التوقف فوراً عن استخدام الطرق التقليدية القديمة، التي وصفتها بأنها تعرض الثروة السمكية للاندثار في ظل شحّ المياه ،والالتزام بالتحوّل السريع نحو النظم الحديثة المتبعة عالميا، وذلك نظراً لقرب موسم تكاثر الأسماك الذي يبدأ مع شهر آذار المقبل". وحذّرت الوزارة من أن "أي بحيرة تُنشأ مخالفة لهذه التعليمات ستخضع للإزالة الفورية، مع تطبيق كامل للإجراءات والعقوبات القانونية بحق المخالفين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توتر الإمدادات يرفع النفط رغم المحادثات النووية
وزارة الموارد المائية: إجراءات قانونية ضد المخالفين من مربي الأسماك
وزارة العمل تعلن عن استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين
المالية تنفي وجود نقص في تمويل رواتب الاقليم وتؤكد الالتزام بالسياقات القانونية
انخفاض باسعار النفط العراقي في الاسواق العالمية
محافظ البنك المركزي: سعر الصرف ثابت ولن يتغير ومستمرون في ضخ الدولار
وزارة الاتصالات تطلق خدمة المحفظة الإلكترونية (آسيا بي) في عدد من مكاتب بريد بغداد
وزارة التخطيط تعلن تفاصيل معدلات التضخم خلال 2025
سوق العملة: ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار
انخفاض في أسعار النفط بالأسواق العالمية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك