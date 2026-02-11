الصفحة الاقتصادية

وزارة العمل تعلن عن استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين


أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين، وفيما أشارت الى تحويل 67 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى الوزارات والقطاع الخاص، أكدت أن رئيس الوزراء، وافق على تحويل 3 آلاف مستفيد من الإعانة إلى ديوان الوقف الشيعي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام للوكالة الرسمية،  إن "الوزارة نجحت في تحويل أكثر من 67 ألف مستفيد من مظلة الحماية الاجتماعية إلى مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص".

وأضاف أن "وزارة الداخلية كان لها النصيب الأكبر باستيعاب 34 ألف شخص وفق شروطها الخاصة، فيما تم إلحاق 5 آلاف شخص بمديرية الدفاع المدني، و5 آلاف آخرين بوزارة الثقافة بصفة حراس"، مشيراً إلى "استحصال موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تحويل 3 آلاف مستفيد إلى ديوان الوقف الشيعي، بانتظار تحديد شروط التعاقد لرفع البيانات المطلوبة".

كما أوضح خوام أن "معايير التحويل للوزارات تعتمد بالدرجة الأولى على الشروط التي تضعها الجهة المستفيدة"، موضحاً أن "شرط العمر في وزارة الداخلية حدد بين (18-25) سنة، بينما تمكنت وزارة العمل من تمديد سقف العمر في الوزارات الأخرى إلى 30 سنة، كما أن وزارة العدل استقطبت باحثين اجتماعيين من حملة شهادات البكالوريوس في اختصاصات (الاجتماع، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، والتربية)".

كذلك أكد خوام "تحويل نحو 8,500 شخص للعمل في الشركات أو من خلال مشاريع ممولة بالقروض وجعلهم أشخاصاً منتجين فاعلين في المجتمع وفاعلين في المؤسسات الحكومية بدلاً من أن يكونوا تحت مظلة الحماية الاجتماعية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "مراكز التدريب المهني ارتبطت إدارياً بمجالس المحافظات بموجب قانون فك الارتباط، فيما يقتصر دور الوزارة حالياً على الإشراف على المناهج التدريبية".

فيما كشف خوام عن "استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين عن العمل، تبتعد عن النمط المادي التقليدي وتلبي مناشدات الشباب في الجوانب التشغيلية"، مؤكداً أن "تفاصيل هذه المبادرة التي انطلقت بدعم من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عنها قريباً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توتر الإمدادات يرفع النفط رغم المحادثات النووية
وزارة الموارد المائية: إجراءات قانونية ضد المخالفين من مربي الأسماك
وزارة العمل تعلن عن استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين
المالية تنفي وجود نقص في تمويل رواتب الاقليم وتؤكد الالتزام بالسياقات القانونية
انخفاض باسعار النفط العراقي في الاسواق العالمية
محافظ البنك المركزي: سعر الصرف ثابت ولن يتغير ومستمرون في ضخ الدولار
وزارة الاتصالات تطلق خدمة المحفظة الإلكترونية (آسيا بي) في عدد من مكاتب بريد بغداد
وزارة التخطيط تعلن تفاصيل معدلات التضخم خلال 2025
سوق العملة: ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار
انخفاض في أسعار النفط بالأسواق العالمية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك