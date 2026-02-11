وزارة العمل تعلن عن استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين، وفيما أشارت الى تحويل 67 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى الوزارات والقطاع الخاص، أكدت أن رئيس الوزراء، وافق على تحويل 3 آلاف مستفيد من الإعانة إلى ديوان الوقف الشيعي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "الوزارة نجحت في تحويل أكثر من 67 ألف مستفيد من مظلة الحماية الاجتماعية إلى مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص".

وأضاف أن "وزارة الداخلية كان لها النصيب الأكبر باستيعاب 34 ألف شخص وفق شروطها الخاصة، فيما تم إلحاق 5 آلاف شخص بمديرية الدفاع المدني، و5 آلاف آخرين بوزارة الثقافة بصفة حراس"، مشيراً إلى "استحصال موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تحويل 3 آلاف مستفيد إلى ديوان الوقف الشيعي، بانتظار تحديد شروط التعاقد لرفع البيانات المطلوبة".

كما أوضح خوام أن "معايير التحويل للوزارات تعتمد بالدرجة الأولى على الشروط التي تضعها الجهة المستفيدة"، موضحاً أن "شرط العمر في وزارة الداخلية حدد بين (18-25) سنة، بينما تمكنت وزارة العمل من تمديد سقف العمر في الوزارات الأخرى إلى 30 سنة، كما أن وزارة العدل استقطبت باحثين اجتماعيين من حملة شهادات البكالوريوس في اختصاصات (الاجتماع، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، والتربية)".

كذلك أكد خوام "تحويل نحو 8,500 شخص للعمل في الشركات أو من خلال مشاريع ممولة بالقروض وجعلهم أشخاصاً منتجين فاعلين في المجتمع وفاعلين في المؤسسات الحكومية بدلاً من أن يكونوا تحت مظلة الحماية الاجتماعية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "مراكز التدريب المهني ارتبطت إدارياً بمجالس المحافظات بموجب قانون فك الارتباط، فيما يقتصر دور الوزارة حالياً على الإشراف على المناهج التدريبية".

فيما كشف خوام عن "استراتيجية جديدة ومبتكرة لمنح القروض للشباب العاطلين عن العمل، تبتعد عن النمط المادي التقليدي وتلبي مناشدات الشباب في الجوانب التشغيلية"، مؤكداً أن "تفاصيل هذه المبادرة التي انطلقت بدعم من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عنها قريباً".