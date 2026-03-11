الصفحة الاقتصادية

وزارة الزراعة: تسع غابات اصطناعية في أربع محافظات وشراكات مع القطاع الخاص لاستثمارها


 

 

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، العمل على استدامة 9 غابات اصطناعية في أربع محافظات، فيما أشارت إلى التوجه نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص لاستثمار هذه الغابات، حيث ذكر مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة، بسام كنعان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الغابات ومكافحة التصحر لديها تسع غابات اصطناعية سبق وأن تم إنشاؤها في محافظات مختلفة مثل ديالى وواسط ونينوى وبغداد"، مبيناً أن "هذه الغابات جميعها تمت زراعتها بأشجار غاباتية مثل الكالبتوس وغيرها من الأشجار، ويجري العمل عليها من قبل الكوادر لاستدامتها وزراعة المساحات البيضاء الموجودة حالياً في هذه الغابات عن طريق الشتول التي تم إنتاجها من المشاتل الموجودة داخل هذه الغابات".

وأضاف، أن "هذه المشاتل تمتاز بقدرات إنتاجية عالية والدليل على ذلك مساهمتها بشكل فعال في مبادرة رئيس الوزراء لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة، حيث وصل تجهيز الأشجار الغاباتية إلى مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس خلال عام واحد إلى ما يتجاوز مليون وسبعمئة ألف شتلة".

كما لفت إلى أن "هذه الشتول من إنتاج دائرة الغابات ومكافحة التصحر وبجهود ذاتية، والآن تسعى الدائرة ونتيجة شح الموارد المائية في ما يخص موضوع إدامة واستدامة الغابات إلى خلق شراكات مع المنظمات الدولية وحسب التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تنظيم الموارد وضغط النفقات لإنشاء عقود شراكة مع القطاع الخاص".

وأوضح، أن "هذه الشراكة مع القطاع الخاص سيتم العمل بها بعد إنجاز الدراسة التي أوصى بها المجلس الوزاري للاقتصاد وأقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وهي دراسة الاستثمار والشراكة ما بين الدوائر الممولة مركزياً والقطاع الخاص وسنمضي بها بعد أن تخرج هذه الدراسة بتوصيات تعمم على الوزارات ومنها وزارة الزراعة".

كذلك أشار إلى أن "الدائرة تعتمد بعض المعايير في موضوع الشراكة والاستثمار للغابات التي سبق إعدادها، إلا أنه ستتم إعادة النظر بها"، موضحاً أن "ما نسعى إليه بشكل مركز هو مستثمر نوعي يديم الغابة والأشجار الموجودة فيها وزراعة المساحات البيضاء حسب الشروط التي تحددها الدائرة والوزارة، وكذلك إقامة أنشطة ترفيهية داخل الغابات على أن لا تتعارض مع التوجه العام لقانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 وما يتضمنه من تعليمات ومحددات".

فيما أكد أن "الدائرة لديها قانون ومحددات واضحة تم إعدادها من قبل المختصين، وكذلك بتعليمات القانون التي صدرت وأيضا المحددات التي أعدت من قبل الجهة ذات العلاقة، إلا أنه ستتم إعادة النظر بها لإضافة بعض الأمور، ومنها الجنبة المالية لتكون واضحة وسلسة للمستثمرين".

ولفت إلى أن "هذه الغابات موجودة في ديالى وواسط وبغداد ونينوى"، منوهاً بأن "الغابات التي ستعرض للاستثمار سيتم تحديدها لاحقاً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الزراعة: تسع غابات اصطناعية في أربع محافظات وشراكات مع القطاع الخاص لاستثمارها
منظمة الطاقة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
العراق يسترد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة المجمدة في إيطاليا
سوق العملة: استقرار أسعار الصرف في البورصة المحلية
ايران تستهدف ناقلات محددة و75% من نفط العراق الى اسيا
المنافذ الحدودية: لدينا خطة مدروسة ولن نتأثر بتوقف أي منفذ بحري
سوق العملة: ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية هذا اليوم
ارتفاع أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل
انخفاض أسعار النفط بسبب تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة
وزارة العمل تعلن اطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آذار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك