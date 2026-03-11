الصفحة الاقتصادية

منظمة أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 دون تغيير


أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً للشهر السابع على التوالي، رغم الاضطرابات في الأسواق بسبب الحرب على إيران وتأثيرها في الإمدادات والأسعار.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، إذ قفزت إلى نحو 120 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى ما فوق 90 دولاراً، بزيادة تقارب 45% منذ بداية العام.

وأشارت المنظمة إلى أن التطورات الجيوسياسية الحالية تتطلب مراقبة دقيقة، مؤكدة أن من المبكر تحديد مدى تأثيرها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب خلال العام المقبل عند 1.3 مليون برميل يومياً.

وفي جانب الإمدادات، ثبتت أوبك توقعاتها لنمو المعروض من خارج تحالف تحالف أوبك+ عند 630 ألف برميل يومياً في 2026، بينما بلغ متوسط إنتاج دول التحالف 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة 445 ألف برميل يومياً عن يناير.

آخر الاضافات
"أوكيو" العمانية تعلن القوة القاهرة
ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 91 دولاراً للبرميل
وزارة الزراعة: تسع غابات اصطناعية في أربع محافظات وشراكات مع القطاع الخاص لاستثمارها
منظمة الطاقة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
العراق يسترد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة المجمدة في إيطاليا
سوق العملة: استقرار أسعار الصرف في البورصة المحلية
ايران تستهدف ناقلات محددة و75% من نفط العراق الى اسيا
المنافذ الحدودية: لدينا خطة مدروسة ولن نتأثر بتوقف أي منفذ بحري
سوق العملة: ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية هذا اليوم
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
