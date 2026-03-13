 مصرف الرافدين: إطلاق الدفعة 60 من مبادرة الريادة والتميز

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن إطلاق الدفعة الستين من مبادرة الريادة والتميز، حيث ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان "المصرف باشر بإطلاق الدفعة الستين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار وبعدد 90 مستفيداً".

وأضاف ان "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي"، مشيرا الى أن "عدد القيود الممولة بلغت 5831 مستفيداً". كذلك أكد البيان أن: "القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 73،941،000،000 دينار، ما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني".