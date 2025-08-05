أنصار الله الحوثية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، حيث ذكرالمتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة.. وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"".

كما شدد على أن "اليمن مستمر في عملياته الاسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

فيما أعلن الجيش الصهيوني فجر اليوم، في بيان اعتراض الصاروخ الحوثي بنجاح.

وتستهدفت حركة "أنصار الله" اليمنية إسرائيل بصواريخ ومسيرات ردا على استمرار الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.