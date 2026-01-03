اليمن

أنصار الله: العدوان الأمريكي على فنزويلا عمل همجي وواشنطن رأس الشر العالمي


أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، بشدة العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، واصفاً ما تقوم به واشنطن من هجمات وحصار مستمر بأنه تصعيد همجي يعكس مستوى التوحش والإجرام الأمريكي.

وأكّد المكتب أن العدوان الأمريكي على فنزويلا يمثل شاهداً إضافياً على السياسة الأمريكية القائمة على تدمير الدول، وقتل الشعوب، ونهب الثروات، معتبراً أن ما يحدث يثبت مجدداً أن الولايات المتحدة هي رأس الشر وأم الإرهاب في العالم.

وجدّد المكتب السياسي تضامنه الكامل مع فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي رفض الخضوع للهيمنة الأمريكية، مؤكداً أن لفنزويلا الحق الكامل في الدفاع عن سيادتها وشعبها ومقدراتها في مواجهة العدوان الغاشم.

وطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الأمريكي، واحترام المبادئ والمواثيق الدولية، محذّراً من استمرار السياسات الأمريكية العدوانية التي تهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أنصار الله: العدوان الأمريكي على فنزويلا عمل همجي وواشنطن رأس الشر العالمي
اليمن: محافظ حضرموت يعلن تدمير معسكر الغٌبر بشكل كامل
السفير السعودي يحذر من تداعيات تعنت قوات الانتقالي وإغلاق مطار عدن
المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية : القوات الجنوبية تخوض مواجهات عنيفة مع "ميليشيات الإخوان" على عدة محاور
اليمن: التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت
اليمن: مواجهة مباشرة بين قوات درع الوطن والمجلس الانتقالي في حضرموت
اليمن: محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية
حكومة اليمن تلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات
السعودية تستهدف سفينتين في ميناء المكلا باليمن قادمة من الإمارات
تجييش القبائل والعسكر.. ماذا يجري في حضرموت باليمن؟
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك