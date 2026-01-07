اليمن

المجلس الانتقالي ينفي "هروب" رئيسه.. ويطالب السعودية بضمان سلامة وفده في الرياض


نفى المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، "هروب" قائده عيدروس الزبيدي، وذلك على خلفية اعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمجلس الرئاسي للقيادة في اليمن هروب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بعد ان تخلف عن الالتحاق بوفد مجلسه المغادر الى السعودية للاشتراك بالتفاوضات هناك.

وقال المجلس في بيان ان "القائد عيدروس الزبيدي يواصل مهامه ويشرف على العمليات العسكرية والأمنية من عدن"، مؤكدا "استمرار المجلس في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار".

وعبر المجلس "عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض صباح اليوم"، مطالبا "السلطات السعودية بالوقف الفوري للقصف الجوي وضمان سلامة وفدنا الموجود في الرياض".

وطالب المجلس "السلطات السعودية بتمكين وفده في الرياض من التواصل كشرط لأي حوار جاد وذي معنى".

