اليمن: محافظ حضرموت يعلن تدمير معسكر الغٌبر بشكل كامل

أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم السبت، عن تدمير معسكر الغٌبر بشكل كامل والسيطرة على مدينة سيئون وتأمينها، داعياً السكان إلى العودة لحياتهم الطبيعية، حيث ذكرمحافظ حضرموت أن "قوات درع الوطن تنتشر في جميع المواقع الحيوية ومطار سيئون مؤمن بالكامل"، مضيفا أن "تلك القوات بدأت تحركها صوب الساحل لبسط الأمن وحماية المنشآت السيادية".

كذلك لفت إلى أن "القوات الحكومية تمكنت من تدمير معسكر الغٌبر بشكل كامل في حضرموت"، كما افادت مصادر اعلامية أن "قوات درع الوطن انطلقت نحو مديريات وادي حضرموت، لاستعادة المعسكرات من المجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصا بعد انطلاق هذه القوات من منطقة العبر الاستراتيجية شمال حضرموت، نحو الوادي، ودخلت مدينة سيؤون، بغية تسلم كافة المواقع العسكرية".