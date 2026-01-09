المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حل جميع تشكيلاته في الداخل والخارج

اعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عبدالرحمن جلال، اليوم الجمعة، حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته ومكاتبه في الداخل والخارج.

وقال الأمين في بيان، ان " قرار حل المجلس جاء بعد عدم مشاركة المجلس في قرار العملية العسكرية في حضرموت والمهرة"، لافتا الى انه "اتخذنا هذه الخطوة استجابة لمبادرة المملكة العربية السعودية لرعاية حوار جنوبي شامل".

وتابع، ان " هذه الخطوة جاءت حرصا على مستقبل قضية الجنوب وصونا للسلم والأمن في الجنوب ودول الجوار"، مشيرا الى ان " المجلس أسس لخدمة قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته وليس كوسيلة للسلطة أو الإقصاء".

وأضاف، ان " استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة"، مبينا ان " لم نشارك في قرار العملية في حضرموت والمهرة التي أضرت بالقضية الجنوبية".