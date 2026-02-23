اليمن

السيد الحوثي: نحن أمة مستهدفة ولا مناص لنا إلا بالمواجهة


 

 

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن تصريحات السفير الأمريكي “هاكابي” تعبر عن توجه الولايات المتحدة في تقديم كل أشكال الدعم للعدو الصهيوني، وتمكينه من السيطرة على المنطقة العربية، وفرض السطوة على الأمة، وعلى هامش محاضرته الرمضانية الخامسة، علّق السيد الحوثي على تصريحات “هاكابي”، مؤكداً أنها “تعبر عن سياسات بلده”، لافتاً إلى أن “للسفير الأمريكي تصريحات كثيرة يؤكد فيها الموقف الأمريكي الداعم للعدو الإسرائيلي في مسعاه للسيطرة على المنطقة وشعوبها وبلدانها وثرواتها”.

وقال إن “العدو الإسرائيلي ينكث بالالتزامات وضمينه الأمريكي شريك في كل جرائمه وعدوانه وأهدافه ومؤامراته”، مضيفاً: “رغم اعتماد الأعداء على الخداع مثل مجلس ترامب إلا أنهم واضحون عملياً بالجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني”.

كما أشار  إلى أن “جرائم القتل اليومية في غزة لم تتوقف، وجرائم النسف للمباني لم تتوقف، وحالة التجويع والحصار مستمرة”، موضحاً أن “الانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية مستمرة من قبل العدو الإسرائيلي”.

كذلك أكد أن “الأعداء يستهدفون بشكل متصاعد المقدسات الإسلامية وفي المقدمة المسجد الأقصى، وقد أضافوا المزيد من القيود التي تضيق على المصلين فيه وتحد من الوصول إليه”، مبيناً أن “الأعداء جعلوا سقفاً معيناً ورقماً محدداً للعدد المسموح به للصلاة في المسجد الأقصى، وهذه خطوة عدائية خطيرة جداً”.

ونوّه إلى أن “من أهداف اليهود في نهاية المطاف هو التدمير للمسجد الأقصى وإنهاؤه كمعلم إسلامي مقدس عظيم واستبداله بهيكلهم المزعوم”.

وفي المحيط العربي خارج فلسطين المحتلة، تطرق السيد الحوثي إلى أن “الاعتداءات الصهيونية المكثفة بالغارات الجوية وغيرها من أشكال الاعتداءات مستمرة على لبنان رغم الاتفاقيات والضمانات”.

فيما شدد السيد الحوثي على ضرورة أن “نعي جيداً أننا أمة مستهدفة، وأننا أمة تواجه هذا الطغيان الإسرائيلي الأمريكي”، لافتاً إلى أن “الطغيان الإسرائيلي الأمريكي اليهودي مكشوف وواضح، وعناوينه المعبرة عن أهدافه الصريحة واضحة”. ونبّه على أن “الأعداء يحاولون أن يصلوا بهذه الأمة إلى أن تصل إلى اللامبالاة حتى يحدث ما هو خطير جداً”، مؤكداً أن “الأمل الوحيد لهذه الأمة وطريق النجاة لها هو باعتصامها بالله، والمسارات الأخرى هي مسارات استهلاكية واستنزافية ومضيعة للوقت”، وتابع في هذا السياق، أنه “حينما تراهن الأمة على مسارات استنزافية فهي تعلق آمالها على سراب، والتجارب تثبت ذلك على مدى عقود من الزمن”، مستدلاً بما جرى “مع تعليق آمال ما يسمى بالسلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو وما بعدها؛ نرى في الضفة الغربية أفظع الانتهاكات من تهجير وتدمير ونهب”.

وفي ختام حديثه بهذا الشأن، جدد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على أنه “ليس للأمة من مناص أمام العدو الإسرائيلي إلا مواجهته والسعي للتخلص منه”، داعياً إلى التوجه نحو التصدي للعدو الصهيوني بالطرق السليمة والنافعة التي أرشدنا إليها القرآن الكريم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد الحوثي: نحن أمة مستهدفة ولا مناص لنا إلا بالمواجهة
المكتب السياسي لأنصار الله: أحلام الصهاينة تفرض على الأنظمة العربية العمل المشترك لمواجهتها
الحوثي: من يسمح بالاختراق الأمريكي والإسرائيلي يفقد ركائز المواجهة
المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حل جميع تشكيلاته في الداخل والخارج
تحالف دعم الشرعية: عيدروس الزبيدي غادر عدن سرا إلى إقليم أرض الصومال بمساعدة إماراتية
قوات العمالقة في اليمن تعلن حظر التجوال في عموم عدن
المجلس الانتقالي ينفي "هروب" رئيسه.. ويطالب السعودية بضمان سلامة وفده في الرياض
اليمن: هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
أنصار الله: العدوان الأمريكي على فنزويلا عمل همجي وواشنطن رأس الشر العالمي
اليمن: محافظ حضرموت يعلن تدمير معسكر الغٌبر بشكل كامل
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك