اليمن

المكتب السياسي لأنصار الله: أحلام الصهاينة تفرض على الأنظمة العربية العمل المشترك لمواجهتها


 

 

أدان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات المذبحة الدموية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الآمنين في منطقة البقاع اللبنانية، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، إذ ذكر المكتب في بيانٍ له اليوم الأحد إنّ “هذه الجريمة النكراء لا تقف عند حدود استباحة دماء الشعب اللبناني وانتهاك سيادة بلده؛ بل تأتي في سياق محاولة تكريس معادلات جديدة مرتبطة بمشروع ما يسمى (إسرائيل الكبرى) والشرق الأوسط الجديد”، مؤكّدًا تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني في مواجهة العربدة الصهيونية المدعومة بتهديدات أمريكية وغربية.

وبينما تقدم المكتب بخالص العزاء لأسر الشهداء والابتهال بالشفاء للجرحى، شدّد على حق الدولة اللبنانية المشروع “في الرد الحازم والتخلي عن سياسات الخضوع والاستسلام، مع تجديد الوقوف المطلق إلى جانب المقاومة الإسلامية في حقها بصون سيادة لبنان وحماية دماء شعبه”.

كذلك شمل البيان إدانة واسعة للعدوان الصهيوني على مخيم “عين الحلوة” واستهداف المقاومة الفلسطينية تحت ذرائع واهية تهدف للدفع بمشاريع التهجير القسري، وهي التحركات التي ربطها البيان بمخطط التوسع الصهيوني، والتي “لا تنفصل عن مخطط ما يسمى بـ (إسرائيل الكبرى) التي أعلن السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني عن دعمها بكل وقاحة”، واعتبر أنّ تصريحات المدعو “مايك هاكابي” قد تجاوزت كل حدود اللياقة الدبلوماسية وكشفت الدعم الأمريكي الصريح لأحلام الصهيونية اليهودية بالتوسع على حساب فلسطين والدول العربية، مؤكّدًا أنّ بيانات الاستنكار لم تعد كافية؛ بل تفرض على “الأنظمة العربية عملاً حثيثًا ومشتركًا لمواجهة هذا التهديد بجدية ومسؤولية”.

وفي ظل انفصال الأنظمة الرسمية عن الواقع، اختتم المكتب السياسي لأنصار الله بيانه بتوجيه نداء عاجل إلى الشعوب العربية والإسلامية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هذه “التحديات الخطيرة التي باتت تشكّل تهديدًا وجوديًّا للأمة جمعاء، ولا يستثني دولة دون أخرى”.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
