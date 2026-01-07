قوات العمالقة في اليمن تعلن حظر التجوال في عموم عدن

أعلنت قوات العمالقة في اليمن، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال في عموم العاصمة المؤقتة عدن وذلك عقب ساعات من انتشارها وتأمينها منشآت حيوية.

وذكرت قوات العمالقة في بيان لها أن فرص حظر التجوال ابتداء من مساء الأربعاء جاء "بناءً على توجيهات قائد قوات العمالقة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، ضمن إجراءات لتعزيز الاستقرار في العاصمة عدن".

وبحسب البيان فقد "نص تعميم داخلي موجه إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية في عدن، ببدء سريان حظر التجوال من الساعة التاسعة من مساءً (9:00 م) وحتى الساعة السادسة صباحاً (6:00 ص)، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في العاصمة".

وأوضح أن هناك "استثناءات تشمل الحالات الطارئة، والجهات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الفرق الطبية والخدمية، شريطة التزامها بحمل التصاريح الرسمية المعتمدة التي تخول لها التحرك خلال فترة الحظر".

وشدد البيان على جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام الصارم بمضمون التوجيهات الجديدة والتعاون التام لإنجاح الإجراءات الهادفة لحماية السكينة العامة.

وكانت قوات العمالقة قد انتشرت في شوارع عدن وأمنت منشآت حيوية بما في ذلك قصر معاشيق الرئاسي وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية الجنوبية منها.

ومن المتوقع أن تصل الساعات المقبلة قوات من درع الوطن إلى عدن لمشاركة قوات العمالقة في تأمينها وسط مخاوف من انفجار الأوضاع في ظل تصعيد إخواني يسعى لإرباك المشهد الأمني في المدينة.