اليمن: هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، عن هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إعفاء وزيري النقل والتخطيط من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق، حيث ذكرت وكالة الأنباء اليمنية في خبر، أن "رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، هرب الى جهة مجهولة".

فيما قرر مجلس القيادة الرئاسي اليمني "إعفاء وزيري النقل والتخطيط من منصبيهما وإحالتهما إلى التحقيق، إلى جانب ملاحقة وضبط المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي وتقديمهم إلى العدالة"، لافتا الى أنه "تم إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى".

كما أوضح المجلس، أن "الاتهامات الموجهة للزبيدي تشمل الإضرار بالمركز السياسي والعسكري للجمهورية، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فضلاً عن قتل ضباط وجنود في القوات المسلحة وتخريب مواقع عسكرية"، موضحاً أن "الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يضمن احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة".

كذلك لفت إلى "تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة"، فيما قرر المجلس "توحيد القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة".

