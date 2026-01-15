الحوثي: من يسمح بالاختراق الأمريكي والإسرائيلي يفقد ركائز المواجهة

أكد قائد أنصار الله عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، أن أي طرف يسمح للولايات المتحدة وإسرائيل باختراقه عسكرياً واقتصادياً واستخباراتياً يفقد كل ركائزه في مواجهة السيطرة الكاملة.

وقال الحوثي في تصريح صحفي إن "من يمكّن الأمريكي والإسرائيلي من اختراقه على المستوى العسكري والاقتصادي والاستخباراتي لا يبقى له أي ركيزة في مواجهة السيطرة الكاملة".

ولفت إلى أن "التحرك يجري بإطار عنوان الاستعداد للجولة القادمة لأن الصراع حتمي مع العدو الإسرائيلي والأمريكي، سواء بالشكل المباشر أو تحريك الأدوات".