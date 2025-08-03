الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية ردا على جرائم غزة واقتحام الأقصى

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الأحد أنها نفذت 3 عمليات عسكرية نوعية، استهدفت 3 أهداف إسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان وميناء حيفا.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان: عمليتان استهدفتا موقعين في منطقتي يافا وعسقلان والثالثة استهدفت ميناء حيفا

واضاف المتحدث العسكري باسم أنصار الله: لن نتخلى عن واجباتنا تجاه شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى وإخواننا في غزة./