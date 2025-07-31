تحذير يمني للشركات البحرية من التعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي

وجّه مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، إشعاراً إلى ملاك ومدراء ومشغلي السفن بمخاطر التعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" ، أن "القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي".

وشدد المركز على أنه "ما لم تتوقف هذه الشركات، فستتعرض سفنها، وبغض النظر عن وجهتها، للاستهداف في أي مكان".