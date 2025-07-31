اليمن

 الحوثيين يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية جديدة ضد الكيان الصهيوني


أصدر المتحدث العسكري الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع مساء الأربعاء بيانا مصورا جديدا، حيث ذكر المتحدث إن سلاح الجو المسير نفذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية استهدفت أهدافا إسرائيلية في يافا المحتلة، وعسقلان المحتلة، والنقب المحتلة.

وأضاف يحيى سريع أن العملية تمت بـ 5 طائرات مسيرة وحققت أهدافها بنجاح، إذ ذكر المتحدث العسكري أن العملية الأولى استهدفت هدفا حساسا في منطقة يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين.

فيما لفت إلى أن العملية الثانية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة عسقلان بمسيرتين، أما العملية الثالثة فقد شنت على هدف عسكري في منطقة النقب بطائرة مسيرة.

كما شدد المتحدث على أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع.

في حين دعا يحيى سريع في بيانه المصور إلى الخروج الحاشد خلال الأيام القادمة انتصارا للحق ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وللضغط من أجل رفع الحصار وإنهاء التجويع والتعطيش بحقهم.

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