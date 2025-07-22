انصار الله تستهدف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، عن استهداف مطار اللُّدِ (بن غوريون) بصاروخ فرط صوتي باليستي.

وذكرت القواتِ المسلحةِ اليمنية في بيان تابعته "بغداد اليوم"، أنه "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضافت القوات، أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة".

وتابع البيان، أن "عملياتنا مستمرة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".