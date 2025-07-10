اليمن

الحوثيون يتعهدون باستمرار التصعيد البحري.. ميناء أم الرشراش لن يعود


تعهد زعيم حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي، الخميس، باستمرار التصعيد البحري واستهداف سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وربط السيد الحوثي في خطاب مرئي، استئناف الهجمات في البحر الأحمر بمحاولات إسرائيل "إعادة تشغيل ميناء أم الرشراش" في إشارة لميناء إيلات جنوبي اسرائيل.

وتوعد الحوثي بعدم "السماح بإعادة تشغيل ميناء أم الرشراش"، مشيرا إلى إغراق سفينتين تجاريتين الأيام الماضية يأتي ضمن "الموقف الحازم في حظر الملاحة على إسرائيل".

كما توعد "بعدم التغاضي عن شركات النقل البحري المخالفة لقرار الحظر والشحن إلى ميناء إيلات"، لافتا إلى أن "قرار الحظر مستمر في كل المراحل ويشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب".

واكد الحوثي أن قواته استخدمت هذا الأسبوع "45 ما بين صواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيرة وزوارق حربية" في الهجمات على سفن الشحن ونحو العمق الإسرائيلي بما في ذلك هجوم استهدف فجر اليوم مطار بن غوريون.

والأحد الماضي 6 يوليو/ تموز الجاري، استأنفت العمليات الحوثية هجماتها البحرية، وأغرقت سفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" في البحر الأحمر، بعد 7 أشهر من التوقف والهدوء النسبي.

وأفادت مصادر أمنية بحرية الخميس، بأن انصار الله احتجزت ستة من أصل 22 فردا هم طاقم سفينة يونانية هاجمتها وأغرقتها في البحر الأحمر في وقت سابق من الأسبوع.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استهدف انصار الله أكثر من 100 سفينة تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى غرق 4 سفن ومقتل 10 بحارة.

 

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