أنصار الله: استهداف مطار اللد بصاروخ ذو الفقار

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية اليوم الخميس، عن استهداف مطار اللد في منطقة يافا، وذلك باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، حيث ذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاوميه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

كما أكد أن "العملية حققت هدفها بنجاح، حيث تسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، وهروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، كما أدت إلى وقف حركة الملاحة في المطار"، مشددا على أن "القوات المسلحة ماضية في تطوير قدراتها وإمكاناتها بما يعزز دورها في هذه المعركة دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم".

فيما أعلن العمل على "توسيع العمليات العسكرية الإسنادية، من خلال تنفيذ ضربات صاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في فلسطين المحتلة، إضافة إلى مواصلة الحصار البحري"، جازما أن "هذه العمليات ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".