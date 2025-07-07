القوات المسلحة اليمنية: نجحنا في التصدي للعدوان على بلدنا وإفشال مخططه

أكدت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" وميناء أسدود بصاروخ باليستي فرط صوتي، حيث ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، ان "القوات اليمنية نجحت في التصدي للعدوان على بلدنا وإفشال مخططه"، مشيرا الى انه " أجبرنا العدو على مغادرة الأجواء بصواريخ أرض جو محلية الصنع".

وأوضح، أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية مشتركة من قبل القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر باستخدام 11 صاروخًا وطائرة مسيّرة"، لافتًا إلى أنه "تم استهداف محطة الكهرباء في منطقة عسقلان المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وميناء أم الرشراش بـ8 طائرات مسيّرة".

كما أضاف، انه " نؤكد وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها"، مستدركا بالقول: نجحنا في التصدي للعدوان على بلدنا وإفشال المخطط الصهيوني".