اليمن

انصار الله : : استهدفنا مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي


أعلنت حركة "أنصار الله في اليمن مساء اليوم الخميس استهدافها "مطار اللد" (بن غوريون) الإسرائيلي في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" مؤكدة نجاح العملية.

وقال المتحدث العسكري باسم انصار الله العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع 'فلسطين 2'، وقد حققت العملية هدفها بنجاح وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار".

وأضاف البيان: "تحيي القوات المسلحة اليمنية في هذه الأيام المباركة كافة الصامدين المجاهدين الأوفياء الصادقين في غزة العز والمجد والإباء والكرامة، وفي كل فلسطين خط الدفاع الأمامي عن كل الأمة الإسلامية".

وتابع المتحدث العسكري باسم انصار الله: "إن اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد معكم وبالتوكل على الله إلى جانبكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم".

 

وفي وقت سابق، من مساء الخميس، أفادت القناة 12 العبرية بتوقف مطار بن غوريون عن العمل مؤقتا "بسبب صاروخ أطلق من اليمن".

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