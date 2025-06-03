الحوثيون يعلنون استهداف مطار "اللد" بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، مساء الاثنين، عن استهداف مطار "اللد" بصاروخ باليستي.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله، "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي، والعملية العسكرية حققت أهدافها".

وأضاف "الناطق العسكري "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار".

ولفت الى أن "لعملية أجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وأوقفت الملاحة بمطار اللد"، مشددا بالقول "وأضاف الناطق "نقف مع غزة ولن نخذلها لو خذلها العالم بأسره".

ودوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في القدس وتل أبيب إثر صاروخ من اليمن.