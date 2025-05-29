ابطال انصار الله يعلنون استهداف "مطار اللد" بصاروخ باليستي

أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن ، الخميس، عن استهداف "مطار اللد" بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي".

وأضاف "عمليتنا أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ".

ولفت المتحدث العسكري باسم أنصار الله، الى أن "عمليتنا أدت إلى وقف الملاحة في مطار اللد"، مؤكدا "عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".