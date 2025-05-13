اليمن

بعد إعادة تأهيل المدرج.. مطار صنعاء الدولي يستأنف عمله غداً


أعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف عن اكتمال أعمال إعادة تأهيل مدرج المطار، مؤكدا جاهزيته لاستئناف استقبال الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الأربعاء 14 مايو 2025.

وجاء الإعلان بعد زيارة تفقدية قام بها رئيس الوزراء، والنائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير النقل والأشغال للمطار، للاطلاع على سير الأعمال.

وأوضح الشايف "أن الفرق الفنية والهندسية أنهت أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، مما يسمح باستعادة نشاط المطار الذي يعد شريانا حيويا لليمنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة".

يأتي إعادة التأهيل بعد سنوات من التحديات التشغيلية التي واجهها المطار بسبب الأضرار الناجمة عن الصراع المستمر، حيث توقف عن استقبال الرحلات التجارية المنتظمة لسنوات، باستثناء رحلات محدودة. وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في اليمن، والتي تشمل أيضا موانئ ومستشفيات وطرقا رئيسية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية على مطار صنعاء الرئيسي في اليمن يوم الثلاثاء بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا سقط بالقرب من مطار بن غوريون وسط إسرائيل، ليعلق بعدها المطار كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، على ما أعلن مديره الأربعاء، بعدما لحقت به "أضرار فادحة" ناجمة عن الضربات الإسرائيلية.

 

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