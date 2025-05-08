السيد الحوثي: أمريكا وإسرائيل فشلتا في مواجهة القدرات العسكرية لليمن ولم تتمكنا من تدميرها

اكد زعيم "أنصار الله" السيد عبد الملك الحوثي ان أمريكا وإسرائيل فشلتا في مواجهة القدرات العسكرية لليمن ولم تتمكنا من تدميرها.

وقال في تصريح صحفي: ان عملياتنا التي ننفذها نصرة للشعب الفلسطيني مستمرة حيث نفذنا هذا الأسبوع عمليات بنحو 10 صواريخ ومسيرات استهدفت يافا وعسقلان والنقب وحيفا.

وبين ان العدد الكبير من عملياتنا المساندة نفذت رغم العدوان الأمريكي المكثف على بلدنا.

واوضح نفذنا 131 عملية إسناد لقطاع غزة بـ 253 صاروخا ومسيرات منذ 15 مارس الماضي