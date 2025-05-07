اليمن

رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام : عمليات اليمن المساندة لغزة لا يمكن أن تتوقف


اكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام عمليات اليمن المساندة لغزة لا يمكن أن تتوقف

وقال عبد السلام في بيان له ان الأمريكي حشر نفسه في الإسناد للعدو "الإسرائيلي" ونحن قمنا بالرد عليه. واضاف ان موقفنا من القضية الفلسطينية وإسناد غزة لن يتغير.

واوضح عبد السلام حول اعلان الهدنة مع امريكا  نحن تلقينا الطلبات من أمريكا عبر سلطنة عمان والذي تغير هو موقف الأمريكي أما موقفنا فثابت.

وتابع ان ما صرح عنه الأمريكي هو تعبير عن العجز والفشل وهو لم يتمكن من حماية السفن "الإسرائيلية".

مؤكدا ان  الإسناد لغزة سيتطور بشكل أفضل لأن العدوان الأمريكي جاء لإسناد العدو "الإسرائيلي" كما اكد ان لا علاقة بالتفاهم المبدئي مع الأمريكي بموقفنا من إسناد غزة.

مشيرا الى ان الموقف الذي أصدره ترامب يعبر عنه ويحاول القفز على أعلنه هو من الأهداف كالقضاء على القدرات وغير ذلك. والحقيقية هي ما نقولها وما جاء في بيان الخارجية العمانية.

وقال ما زلنا نقيم الموقف الأمريكي حتى لا يصبح الأمر مجرد تصريحات وفي حال عاد العدو الأمريكي لعدوانه عدنا لاستهدافنا له. مشيرا الى ان الضمانة الحقيقية هي الموقف الذي تمسكنا به وتمسك به شعبنا في خروجه الأسبوعي المساند لغزة.و الضمانات للاتفاق هي تلك التجربة السوداء التي خاضتها أمريكا في اليمن.

مؤكدا ان أي اعتداء من أي طرف نحن بإذن الله سنقوم بالرد عليه وقادرون على ذلك.و من يتورط في عدوانه على اليمن سيتحمل نفس التبعات والخسائر التي مني بها الأمريكي.و ننصح الجميع بأن يتوجهوا لإسناد غزة وإدخال المساعدات وهذا هو الحل الذي ينهي المشاكل في المنطقة.

مشيرا الى ان الموقف اليمني المساندة لغزة هو حجة على بقية الدول في المنطقة.

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