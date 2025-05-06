طائرات جيش الإحتلال الصهيوني تبدأ هجوماً عنيفاً ضد اليمن

تعرض مطار صنعاء في اليمن اليوم الثلاثاء، لغارات جوية صهوينة بعد مرور وقت قليل على تهديدات بالإخلاء، حيث دوت أصوات انفجارات هي الأعنف في العاصمة صنعاء، وسط أنباء عن استهداف محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة.

كما صرّحت وسائل إعلام صهيونية، إن 15 ضربة جوية "اسرائيلية" استهدفت مطار صنعاء الدولي حتى الان. كما أفاد بأن غارات جوية استهدفت مصنع إسمنت عمران.

ووجه الجيش الإسرائيلي منذ وقت قصير اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي بالإخلاء الفوري، وهو الإنذار الأول من نوعه بخصوص اليمن.

كما ذكر جيش الإحتلال في بيان: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورا".