الكيان الصهيوني يوجه انذار عاجل لاخلاء مطار صنعاء

وجّه جيش الإحتلال اليوم الثلاثاء إنذارا عاجلا وغير مسبوق إلى جميع المتواجدين في محيط مطار صنعاء الدولي داعيا إلى الإخلاء الفوري للمنطقة تحسبا لتطورات أمنية خطيرة، إذ جاء في بيان صادر عن الجيش:

نوجه تحذيرا عاجلا إلى كل المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي ونطالبهم بالإخلاء الفوري وتحذير من بجوارهم من البقاء في هذه المنطقة مؤكدا أن الاستمرار في التواجد هناك يعرض حياتهم للخطر المباشر.

ويأتي هذا التحذير عقب سلسلة غارات جوية شنتها إسرائيل يوم أمس الاثنين ضد أهداف في اليمن بإشراف مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك ردا على هجوم صاروخي نفذه الحوثيون استهدف مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية استخدم الحوثيون صاروخا جديدا يعتقد أنه من طراز قاسم بصير وهو فوق صوتي ويتمتع بقدرة عالية على تفادي أنظمة الرادار ما تسبب بخرق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأثار موجة من القلق داخل الأوساط العسكرية.

ويعكس هذا التصعيد تحولا خطيرا في طبيعة المواجهة الإقليمية وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وجر المنطقة إلى مواجهات أوسع تشمل أطرافا متعددة.