انصار الله يتوعدون بالرد على القصف الصهيوني لليمن

قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن علي القحوم إن عواقب القصف الإسرائيلي لليمن ستكون وخيمة على إسرائيل.

وشدد القحوم على أن الرد اليمني على القصف الإسرائيلي قادم وبقوة وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.

وذكر في تدوينة على منصة "X": "العدوان الإسرائيلي على اليمن الكبير ستكون عواقبه وخيمة على الصهاينة".

وأضاف أن "استهداف الأعيان المدنية والمقدرات والمنشآت المدنية دليل عجز وفشل وخيبة وتخبط".

وأفاد بأن القصف الإسرائيلي لن يثني اليمن عن مساندة غزة، مشيرا إلى أنه على إسرائيل ألا تفرح فالرد اليمني قادم وبقوة والمثل بالمثل وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.