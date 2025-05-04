صحيفة عبرية تعلن فشل منظومة ثاد الامريكية امام الحوثيين ونتنياهو يجتمع لــ "الانتقام"

أعلنت صحيفة تايمز اوف إسرائيل العبرية، المقربة من النظام، اليوم الأحد (4 أيار 2025)، عن فشل منظومة "ثاد" الامريكية التي أرسلت من واشنطن مع كواردها امام الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها الحوثيين من اليمن واستهدفت مطار بن غوريون.

وقالت الصحيفة، إن المنظومة الامريكية المتطورة والتي لم تقم الولايات المتحدة بإرسالها سابقا الى أي دولة او استخدامها خارج أراضي الولايات المتحدة، كان من المفترض "ان تؤمن الحماية الكاملة" لإسرائيل من أي هجمات صاروخية"، معلنة "فشلها" في تحقيق الهدف منها.

وتابعت: "منظومة ثاد المتقدمة ومنظومة ارو الإسرائيلية فشلتا في إيقاف الهجوم الصاروخي الذي انطلق من اليمن واستهدف العاصمة تل ابيب"، مضيفة أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع الوزراء خلال الساعات المقبلة لاتخاذ قرار بشان الرد على المجموعة المدعومة إيرانيا"، بحسب وصفها.

يشار الى ان مطار بن غوريون الإسرائيلي تعرض الى هجمة صاروخية انطلقت من اليمن أدت الى توقف الرحلات الجوية في المطار بشكل كامل.