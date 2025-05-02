اليمن

انصار الله الحوثية: العملية العسكرية في حيفا نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات


صرّح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، بإن "العملية العسكرية التي نفذتها الحركة في مدينة حيفا المحتلة اليوم نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات"، إذ ذكر في بيان ثان أصدرته القوات المسلحة اليمينة اليوم الجمعة، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا بقطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات".

وأضاف البيان "وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ".

وتابع "تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف حرب الإبادة ورفع الحصارِ عن قطاع غزة".

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة "في عملياتها الإسنادية وفي فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي من جهة البحرين الأحمر والعربي وأن العدو الأمريكي بقوته العسكرية وعدوانه الغاشم فشل في كسر هذا الحصارِ والذي سوف يستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي بيان سابق صباح اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع عن "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "رامات دافيد" الجوية شرق مدينة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله إسرائيل، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق.

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