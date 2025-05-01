اليمن

غارات أمريكية تستهدف مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف


ذكرت قناة المسيرة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله  بأن سلسلة غارات أمريكية استهدفت اليوم مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد، إذ استهدفت صباح اليوم الخميس ثلاث غارات أمريكية مديرية كتاف في محافظة صعدة شمال البلاد، وفق ما أفادت القناة اليمنية.

كما أعلن البنتاغون أمس الأربعاء، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ منتصف مارس.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعد إعلان "أنصار الله" استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، معظمهم من النساء والأطفال، حيث جاءت هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بتنفيذ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، متوعدا بـ"القضاء عليها تماما".

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