اليمن

اليمن: عشرات الضحايا بغارات أمريكية استهدفت مركزا لتوقيف المهاجرين الأفارقة في صعدة


صرّحت قناة "المسيرة" اليمنية بأن غارات أمريكية استهدفت السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة شمال البلاد وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا من نزلاء أحد مراكز توقيف المهاجرين الأفارقة، حيث أشارت "المسيرة" إلى أنه تم انتشال 35 جثة من ضحايا نزلاء مركز الإيواء ولا يزال هناك قرابة 30 مفقودا تحت الأنقاض.

كما ذكرت القناة صباح اليوم الاثنين، أن مركز توقيف المهاجرين الأفارقة في إصلاحية السجن الاحتياطي تعرض لسلسلة غارات أمريكية، وكان يضم 115 نزيلا قضى العشرات منهم. وتابعت أن فرق الإسعاف من الهلال الأحمر اليمني والدفاع المدني تواصل عملها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أن أكثر من 50 جريحا نقلوا إلى هيئة المستشفى الجمهوري غالبية إصاباتهم حرجة، وذكرت أن هناك صعوبة في عملية الإسعافات بسبب الدمار الهائل الذي ألحقه القصف الأمريكي بمركز التوقيف.

كذلك بيّنت أن أحد الصواريخ الأمريكية على مبنى الإصلاحية لم ينفجر في مكان تواجد المهاجرين والجهات المعنية تتعامل مع الجسم بحذر شديد.

وفي وقت سابق، أفادت "المسيرة" بانتشال 30 جثة من ضحايا نزلاء مركز إيواء المهاجرين الأفارقة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تواصل جهودها في الموقع المستهدف.

بالمقابل، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة صنعاء، إن مركز الإيواء يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، واستهدافه "يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية "تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق المهاجرين الأفارقة".

وأمس الأحد، أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لأكثر من 800 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في مارس الماضي.

وأضافت القيادة في بيان لها أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر يوم 15 مارس الماضي ببدء عملية عسكرية لضرب مواقع للحوثيين على خلفية إطلاقهم للصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

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