غارات أمريكية غادرة تستهدف مديريتين في اليمن

استهدفت غارات أمريكية غادرة، مساء الأحد، مديريتين في اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة "أنصار الله"، إن "العدو الأمريكي يشن غارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران".

وأضافت "عدوان أمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء"، مشيرة الى "ثلاث غارات أمريكية على مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن".

ولفتت تلك الوسائل الى "وقوع 8 شهداء بينهم أطفال ونساء بالعدوان الأمريكي على ثقبان بمديرية بني الحارث بصنعاء".