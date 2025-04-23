أنصار الله الحوثية تعلن استهداف حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منطقة حيفا شمال إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، حيث ذكرت الجماعة في بيان، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضاف البيان، أن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه وأحدث حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة المستوطنين حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ".

وتابع البيان، أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا".

كما أكد الحوثيون في بيانهم، أنهم "لن يتراجعوا ولن يتخلوا عن تنفيذ واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية وسيواصلون مسيرته الجهادية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أنه اعترض صاروخا قادما من اليمن في ساعة مبكرة صباحا وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، إذ ذكر في بيان إن صفارات الإنذار دوت في حيفا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل لتحذير السكان من هذا الخطر، مشيرا إلى أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الصاروخ الذي تم على الأرجح اعتراضه بنجاح".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن فرقها تتعامل الآن مع إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ.

فيما تواصل جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن "هجوم كبير" ضد انصار الله الحوثية قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".