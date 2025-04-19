غارات أمريكية غادرة جديدة على مدينة الحديدة في اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لانصار الله في اليمن مساء يوم السبت، إن الجيش الأمريكي شن سلسلة من الغارات استهدفت مدينة الحديدة شمالي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة، بأن القوات الأمريكية شنت 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة.

ووفق وسائل إعلام محلية، تحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عنيفة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى استشهاد ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة قرابة 300 آخرين معظمهم أطفال ونساء.