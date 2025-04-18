ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية في اليمن

أعلن مكتب الصحة في محافظة الحديدة اليمنية، اليوم الجمعة (18 نيسان 2025)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف منشأة رأس عيسى النفطية.

وقال المكتب في بيان، إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 80 شهيداً و150 جريحاً في حصيلة غير نهائية"، مشيراً إلى أن "الكوادر الطبية تواصل جهودها في إسعاف المصابين رغم الإمكانيات المحدودة وظروف الحصار المفروض على المحافظة".

وتأتي هذه الغارة في إطار التصعيد العسكري الأمريكي ضد أهداف يمنية، وسط تنديد واسع من قبل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، التي حذرت من كارثة إنسانية متفاقمة بسبب استهداف المنشآت الحيوية.