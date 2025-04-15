اليمن

مخطط تامري امريكي اماراتي سعودي على ابطال انصار الله في اليمن من خلال شن هجوم بري


افادت صحيفة وول ستريت جورنال ان مسؤولين امريكيين كشفوا عن وجود مخطط لشن هجوم بري ضد ابطال انصار الله في اليمن ويشارك في المخطط التامري الامارات والسعودية فضلا عن فصائل يمنينة عميلة لهاتين الدولتين ولامريكا 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ويمنيين وسعوديين قولهم إن "الفصائل اليمنية العميلة تعتقد انها فرصة لطرد انصار الله في اليمن من أجزاء على الأقل من ساحل البحر الأحمر الذي سيطروا عليه".

وأفاد أشخاصٌ مطلعون على التخطيط بأنَّ "متعاقدين أمنيين أمريكيين خاصين قدّموا استشاراتٍ للفصائل اليمنية العميلة لامريكا وللسعودية والامارات بشأن عملية برية محتملة".

وأوضح المسؤولان الأمريكيان واليمنيان أنَّ "دولة الإمارات العربية المتحدة، طرحت الخطة على المسؤولين الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة".

وقال المسؤولون الأمريكيون إن "الولايات المتحدة منفتحة على دعم عملية برية للقوات المحلية"، مشيرين إلى أنه "لم يُتخذ قرار بعد بشأن دعم هذه الجهود".

وأضافوا أن "الولايات المتحدة لا تقود المحادثات بشأن عملية برية". وأوضحوا أن "النقاش يتضمن تمكين الفصائل المحلية المتحالفة مع الحكومة اليمنية  من تولي مسؤولية أمن البلاد".

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز لصحيفة وول ستريت جورنال "في نهاية المطاف، فإن الأمن في البحر الأحمر هو مسؤولية شركائنا في المنطقة، ونحن نعمل بشكل وثيق معهم لضمان بقاء الشحن في تلك الممرات المائية آمنًا ومفتوحًا في المستقبل البعيد".

وبموجب الخطة التي يجري مناقشتها، فإن الفصائل المحلية المتمركزة في جنوب البلاد ستنشر قواتها على طول الساحل الغربي لليمن الذي يسيطر عليه انصار الله وتحاول الاستيلاء على ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

فيما قال القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي إن "الحملة الجوية الأميركية فشلت في وقف الجماعة، وإن أي عملية برية ستلقى نفس المصير".

وتأتي المناقشات حول عملية برية في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس خياراتٍ لتقليص هجومها الجوي في اليمن، مع حرص إدارة ترامب على إظهار التزامها بحملات محدودة وتجنب الحروب التي لا تنتهي.

ويُهدد هجوم بري كبير بإعادة إشعال حرب أهلية يمنية خامدة منذ سنوات، والتي تسببت في أزمة إنسانية عندما دعم تحالف سعودي إماراتي القوات البرية المحلية بحملة قصف جوي.

وبدأ ابطال انصار الله بمهاجمة السفن العابرة للبحر الأحمر والمياه المجاورة له بعد وقت قصير من إرسال إسرائيل قواتها إلى غزة ردًا على الهجمات التي قادتها حماس في تشرين الأول 2023 في جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واختطاف حوالي 250 شخصًا.

ولا تزال معظم حركة السفن التجارية تُحوّل إلى الطريق الطويل حول جنوب أفريقيا، بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس.

 

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