غارات أمريكية غادرة جبانة تستهدف مصنعا في صنعاء

استهدفت غارات أمريكية غادرة جبانة، مساء الأحد، مصنعا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت قناة "المسيرة"، إن "الجيش الأمريكي شن ثلاث غارات على مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، "5 شهداء و13 جريحا في العدوان الأمريكي على مصنع للسيراميك في بني مطر غرب صنعاء".

وأمس السبت استهدفت غارات أمريكية عديدة مديريات الصومعة وآل سالم والمنيرة.

وأعلن ابطال انصار الله في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ من نوع ذو الفقار.