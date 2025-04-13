اليمن

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون


أعلن ابطال انصار الله في اليمن، الأحد، عن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ من نوع ذو الفقار.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، "نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين استهدفت العدو الصهيوني". 

وأضاف "استهدفنا بصاروخ من نوع ذو الفقار مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة". 

ولفت المتحدث العسكري "استهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود"، مضيفا "قصفنا بمسيرة هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".

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