أنصار الله الحوثية تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بمسيرات وصواريخ مجنحة

صرّح المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعدد من الصواريخ المجنحة والطائراتِ المسيرة، حيث جاء في بيان المتحدث أنه "في إطار التصدي للعدوانِ الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحقّ أبناء شعبنا تستمر القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير والقوات البحرية في استهداف القطع الحربيةِ المعادية شمالي البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقد استهدفتها خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة ومن خلال استمرار عملياتها الدفاعية تؤكد فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية وأنها بعون الله مستمرة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر وفي البحر".

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في منتصف مارس الماضي القوات الأمريكية بشن ضربات مكثفة ضد منشآت للحوثيين، ووفقا للقيادة المركزية للقوات الأمريكية، تهدف العملية لحماية المصالح الأمريكية. وردا على ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله شن سلسلة من الهجمات على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر.

فيما تواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد مواقع إسرائيلية وأخرى في البحر الأحمر، معلنة استهدافها للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ضمن حملتها لفرض حظر بحري تضامنا مع غزة.