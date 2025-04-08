الصحة اليمنية: 4 شهداء و13 جريحًا في حصيلة أولية لضحايا القصف الأمريكي اليوم

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، سقوط 4 شهداء و13 جريحًا في إحصائية أولية لضحايا القصف الأمريكي اليوم على محافظة الحديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أنيس الأصبحي ، ان: "غارات استهدفت مدينة أمين مقبل السكنية فى مديرية الحوك محافظة الحديدة اسفرت عن مقتل واصابة عدد من المواطنين".

وبين، ان "هناك إصابات ومازالت تحت الأنقاض فيما كشف ان الإسعاف وفرق الدفاع المدني وصلت المكان للبحث عن ضحايا".

ومنذ 15 آذار الماضي، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضدّ الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالقضاء على الجماعة، محذّرا ايران من استمرار تقديم الدعم لها.