القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف الحاملة ترومان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة

نفّذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس عملية عسكرية نوعية ضد السفن والقطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، فقد “اشتبكت هذه القوات مع حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله”.

فيما أشار البيان إلى أن “عملية الاشتباك، استمرت لساعات طويلة وتم إفشال جزء من الهجوم على بلدنا”، مؤكدة الاستمرار في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات المعلن عنها. كما أعلنت أنه “لن تثنيها الغارات العدوانية عن القيام بواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”.

كما أكدت أن عملياتها العسكرية باتجاه عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة “مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.