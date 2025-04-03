صحة صنعاء: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 257 شهيدًا وجريحا

صرّحت وزارة الصحة في صنعاء بارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 257 شهيدًا وجريحا من المدنيين، منذ منتصف مارس الماضي وحتى صباح اليوم، إذ أدانت الوزارة في وقت سابق، "استهداف الطيران الأمريكي وتدميره المركز الصحي بمديرية وشحة في محافظة حجة، وخزان مياه قرية النصيف ومشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة"، معتبرة "استهداف المرافق المدنية والخدمية جريمة حرب مكتملة الأركان".

كما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية الخميس، إستشهاد ستة أشخاص على الأقل في أنحاء اليمن، إثر غارات جوية يشتبه أنها أمريكية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون حتى صباح الأربعاء.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة أن "61 مدنيا استشهدوا جراء غارات أمريكية على البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي".

فيما ذكرت الوزارة في بيان إن "غارات العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف مارس الماضي حتى الأول من أبريل الحالي، خلفت 61 شهيدًا مدنيا بينما بلغ عدد الجرحى 139 مدنيا".