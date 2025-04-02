غارة أميركية غادرة جديدة على موقع بالحديدة غرب اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات أميركية شنت غارات جوية غادرة على قرية الصنيف في منطقة المنصورية بمحافظة الحديدة غرباليمن.

وقالت المصادر أن "القصف أسفر عن أضرار مادية في المنازل والممتلكات من دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الحوثيون معلومات جديدة تفيد بسقوط أربعة شهداء وثلاثة جرحى في غارات مساء الثلاثاء على الحديدة، نسبوها إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن واشنطن أعلنت في 15 آذار عملية عسكرية ضد ابطال انصار الله لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.