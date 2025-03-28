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اليمن

عدوان اميركي يستهدف بعشرات الغارات العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى


شنّت طائرات أميركية، فجر الجمعة، نحو 41 غارة جوية استهدفت عدة مناطق في اليمن بقنابل شديدة الانفجار، بما في ذلك العاصمة صنعاء، حيث ذكرت وسائل اعلام يمنية إنّ غارتين استهدفتا مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت غارةً أخرى الناحية الشمالية للعاصمة، لافتة  إلى أنّ “ما استهدفته الغارات الأميركية في صنعاء ومحيطها سبق أن استهدف وقد تكون الغاية ترهيب المواطنين”.

كما لفتت إلى استهداف الطائرات الأميركية منطقة السواد جنوب محافظة صنعاء، فضلاً عن غارة على منطقة القيادة في مديرية التحرير وسط العاصمة، الأمر الذي أسفر عن أضرار في منازل المواطنين المدنيين، فيما استهدفت 3 غارات أميركية مديرية اللحية في محافظة الحديدة الساحلية شمال غرب اليمن، وشنّت الطائرات الأميركية 5 غارات على منطقة العصايد بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

كذلك تحدثت وسائل اعلام يمنية عن ثلاث غاراتٍ أخرى طالت مديرية الحميدات في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، و8 غارات طالت مناطق في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال اليمن، الأمر الذي أدى إلى تعرّضت شبكة الاتصالات في الجبل الأسود للحظر.

وبهذا تكون الطائرات الأميركية قد نفّذت 19 غارة استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود في محافظة عمران شمال البلاد.

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