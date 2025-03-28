انصار الله : استشهاد 189 مدنيا في هجمات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية على اليمن

أعلنت جماعة انصار الله اليمنية عن استشهاد ما لا يقل عن 189 مدنيا، نتيجة ضربات شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل على المناطق التابعة لسيطرتها.

ووفق ما صرح به ممثل وزارة الصحة في حكومة انصار الله أنيس الأصبحي، "بلغ عدد ضحايا العدوان على بلادنا منذ بدء عملية دعم غزة 189 شهيدا بينهم 53 طفلا و17 امرأة على الأقل".

وفي أعقاب تصاعد الصراع في قطاع غزة الفلسطيني، حذرت حركة انصار الله من أنها ستقصف الأراضي الإسرائيلية ولن تسمح للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى تتوقف العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وهاجم ابطال انصار الله عشرات السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وردا على ذلك، أعلن الامريكان تشكيل تحالف دولي وإطلاق عملية "حارس الرخاء" بمبرر "ضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر".

وفي يناير 2024، بدأت القوات الأمريكية والبريطانية بعدوان في مختلف المحافظات اليمنية بشكل منتظم. كما هاجمت إسرائيل عدة مرات ردا على ضربات صاروخية وإطلاق طائرات مسيرة على أراضيها.

وفي 15 مارس، أعلن الرئيس الأمريكي الخرف دونالد ترامب بدء عملية عسكرية جديدة ضد مجاهدي انصار الله، مشيرا إلى هجمات تم شنها على سفن تجارية. وتشارك في العملية مجموعة حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان، المتمركزة في البحر الأحمر، والتي تنفذ ضربات يومية على الأراضي التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" في اليمن.

وقالت وزارة الصحة في الحكومة التي يقودها الحوثيون إن 53 شخصا استشهدوا في ضربات أميركية في اليوم الأول من العملية، وأصيب 98 آخرون.